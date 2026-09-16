美德防長會晤並簽署合作協議　授權德國企業生產美國武器

德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）與美國國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）在華盛頓會晤，討論了國防企業如何深化跨大西洋合作並提高武器產量。目前雙方正致力於補充庫存告急的防空導彈和縱深打擊武器。



彭博社報道，皮斯托里烏斯和赫格塞思星期二（9月15日）在五角大樓舉行雙邊會談期間簽署一項政治協定，旨在深化兩國國防製造商之間的合作，使歐洲企業能夠通過授權許可生產特定的美國武器系統，反之亦然。

皮斯托里烏斯在與赫格塞思會晤前發表聲明說：「如果我們能更緊密地整合各自優勢，就能以更快的速度、更大的規模，提供我們及北約盟友在威懾與防禦方面急需的各類系統。通過這種方式，我們將增強德國、美國以及整個聯盟的戰備能力。」

2026年9月15日，德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）與美國國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）在華盛頓會晤時發言。（Reuters）

皮斯托里烏斯提到現有的企業合作協定，正是得益於這些協議，德國才得以在本土生產美制F-35戰鬥機的機身部件以及「愛國者」（The Patriot）防空系統的PAC-2制導導彈。

皮斯托里烏斯在會後告訴記者，關於德國計劃採購「戰斧」（Tomahawk）巡航導彈的具體細節仍有待敲定。他也說，德國和美國在歐洲安全關切問題上「立場一致」。

過去，赫格塞思曾多次因伊朗戰爭和防務開支問題痛批北約盟友。然而此次他的態度罕見熱情，盛讚了德國增加防務預算的舉措，還對皮斯托里烏斯在推動北約新一輪防務負擔分攤所發揮的領導作用表示感謝。

2026年9月15日，德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）與美國國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）在華盛頓會晤。（Reuters）

赫格塞思說，「國防開支僅僅是第一步」，稱德國需要將其「規模龐大且歷史悠久的工業基礎投入到共同防禦事業中」。

他說，雙方簽署的美德協議將「顯著加強我們雙邊的國防工業合作」。

德國國防部在會談後發表聲明稱，正在討論的其他項目包括：陸軍戰術導彈系統（ATACM）彈藥、「毒刺」（Stingers）地對空導彈以及先進中程空對空導彈（簡稱AMRAAM）的合作事宜。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

