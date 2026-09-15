美軍首次承認部署具攻擊能力太空武器 以應對不斷演變威脅
撰文：張涵語
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美國官方首次證實已在地球軌道上部署具備攻擊能力的「太空武器」。美國空軍部長Troy Meink表示，這項部署是為了應對「不斷演變的威脅」，以保護美軍免受敵方潛在的敵對行動侵害。
英國廣播公司（BBC）9月14日報道，美國空軍部長梅因克（Troy Meink）周一（14日）在「航空、航太與網絡會議」上發言時表示表示，部署這種「在軌」武器對於保護美軍免受敵對勢力攻擊至關重要，但他未詳細說明該武器的具體性能或其入軌時間。
美軍高層先前曾表示計劃增強太空軍事能力，理由是俄羅斯和中國正在開發相關技術，意圖在未來衝突中攻擊並干擾美國的衛星。
特朗普政府曾表示，天基能力與攔截導彈是其計劃中的「黃金穹頂」（Golden Dome）防禦系統的重要部分，旨在保護美國免受導彈及其他空中威脅。
儘管1967年的一項條約禁止在軌道上部署大規模殺傷性武器。但自那時起，包括美國、俄羅斯和中國在內的主要大國一直在探索條約限制範圍之外的能力，例如針對對手衛星的攻擊手段——這些衛星對於軍事通訊、監視和導航至關重要。
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