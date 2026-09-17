日本高中教師淪「犯罪導師」帶學生行竊！還稱「佛壇供具最值錢」

日本東京發生一宗離譜的師生集體犯罪事件。東京都立高中一名26歲男教師木村涼介，因涉嫌夥同兩名高中男學生闖入民宅企圖行竊，遭到警視廳逮捕。警方調查發現，該名教師不僅親自帶領學生擅闖民居，甚至還當起「犯罪導師」，指點學生如何搜尋純金高價物品以及如何透過二手平台變現。



誤闖有人民居倉皇逃逸 警揪出校園「犯罪導師」

根據《TBS》報導，警方調查指出，今年2月2日晚間8時左右，木村涼介與兩名高中男學生鎖定東京都內一處70多歲獨居長者住宅。三人原以為屋內無人，特地從未上鎖的窗戶潛入準備搜刮財物。不料入內後發現屋內擺放着剛買回來的新鮮蔬菜，驚覺屋主可能就在家中，隨即慌忙逃離現場，並未偷走任何財物。

東京都立高中一名26歲男教師木村涼介，因涉嫌夥同兩名高中男學生闖入民宅企圖行竊，遭到警視廳逮捕。（YouTube@TBS NEWS）

由於今年1月至2月期間，該住宅周邊接連發生多宗入室竊盜案，警視廳深入追查並訊問涉案高中生後，驚見背後竟有學校老師主導，隨即鎖定木村涼介涉有重嫌。

指示學生「去佛壇找純金」 還傳授銷贓技巧

更令人不齒的是，調查人員透露，木村涼介在犯罪過程中充當教唆與指導角色。他曾向學生下達具體指示：「佛壇上的供具通常是純金打造的，能賣到相當高的價錢，你們進去後應該專門找這個。」此外，他還詳細傳授學生如何將偷來的贓物刊登至網路跳蚤市場拍賣銷贓。

面對訊問部分否認 辯稱「出於好奇跟去」

面對警方訊問，木村涼介僅承認部分事實並否認指控。他辯稱：「我當時進去的只是類似存放農機的車庫，不記得有從窗戶爬進去。」對於帶領學生犯罪的質疑，他竟推託表示：

我只是聽學生說他們最近一直在偷東西，出於好奇心才跟着他們去的。

目前警視廳正針對三人是否涉及區域內其他多宗竊盜案件進行深入調查，全案持續擴大偵辦中。

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