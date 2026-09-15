澳門阿婆疑偷巴士站香油錢　網民狠批：小心會有報應　附刑法罰則

窮到要偷香油錢？近日網上流傳1段影片，澳門望廈巴士總站有1名阿婆在香油箱前有所動作，疑偷取箱內香油錢，引來網民批評「香油錢都偷，小心會有報應」、「壞人變老還是壞人」、「應該預咗臨老唔過得世，落地獄」。



根據澳門《刑法典》第197條第一款的規定，存有將他人之動產據為己有或轉歸另1人所有之不正當意圖，而取去此動產者，則構成盜竊罪，處最高3年徒刑或科罰金。



近日網上流傳1段影片，澳門望廈巴士總站有1名阿婆在香油箱前有所動作，疑偷取箱內香油錢。（Threads@ilovediddyp）

有網民於Threads發文發片表示，「香油錢都偷」。影片見到，1名阿婆站在香油箱前，雙手拿着1塊黑色布有所動作，但未清楚見到手上有金錢。

澳門阿婆疑偷巴士站香油錢

有網民認出影片拍攝地點為澳門望廈巴士總站，根據Google地圖，附近有觀音仔廟、普濟禪院和蓮峯廟，或是其中1間廟宇在巴士總站放置香油箱。

網民批評，「香油錢都偷，小心會有報應」、「壞人變老還是壞人」。（Threads@ilovediddyp）

網民批有報應 籲盡快歸還香油錢

「呢啲錢你都好偷，阿婆臨老都坐監唔係呀嘛，修心養性啦唔該」



「奉勸片中人盡快將香油錢歸還，並向神明道歉請求原諒」



「講你哋可能唔信，上個星期見到佢喺聖保祿個欄杆嗰度偷拖把」



「真係少見多怪，近呢幾年人口質素每況愈下」



「報警喇，早幾個月先拉咗1個」



「如果拍片都唔喝止佢，亦唔報警真係唔該晒」



網民表示，「奉勸片中人盡快將香油錢歸還，並向神明道歉請求原諒」。（Threads@ilovediddyp）

在澳門觸犯盜竊罪有什麼刑罰？

根據澳門《刑法典》第197條第一款的規定，存有將他人之動產據為己有或轉歸另1人所有之不正當意圖，而取去此動產者，則構成盜竊罪，處最高3年徒刑或科罰金。

（Threads@ilovediddyp）