澳門阿婆疑偷巴士站香油錢　網民狠批：小心會有報應　附刑法罰則

撰文：謝茜嘉
出版：更新：

窮到要偷香油錢？近日網上流傳1段影片，澳門望廈巴士總站有1名阿婆在香油箱前有所動作，疑偷取箱內香油錢，引來網民批評「香油錢都偷，小心會有報應」、「壞人變老還是壞人」、「應該預咗臨老唔過得世，落地獄」。

前Google工程師「盜取AI商業機密」回中國創業被判監　成美國首例

根據澳門《刑法典》第197條第一款的規定，存有將他人之動產據為己有或轉歸另1人所有之不正當意圖，而取去此動產者，則構成盜竊罪，處最高3年徒刑或科罰金。

農曆七月│歌連臣角祭品被盜　港男生斥黐線　網民:偷先人嘢要折壽
近日網上流傳1段影片，澳門望廈巴士總站有1名阿婆在香油箱前有所動作，疑偷取箱內香油錢。（Threads@ilovediddyp）

有網民於Threads發文發片表示，「香油錢都偷」。影片見到，1名阿婆站在香油箱前，雙手拿着1塊黑色布有所動作，但未清楚見到手上有金錢。

澳門阿婆疑偷巴士站香油錢

有網民認出影片拍攝地點為澳門望廈巴士總站，根據Google地圖，附近有觀音仔廟、普濟禪院和蓮峯廟，或是其中1間廟宇在巴士總站放置香油箱。

網民批評，「香油錢都偷，小心會有報應」、「壞人變老還是壞人」。（Threads@ilovediddyp）

網民批有報應　籲盡快歸還香油錢

「呢啲錢你都好偷，阿婆臨老都坐監唔係呀嘛，修心養性啦唔該」

「奉勸片中人盡快將香油錢歸還，並向神明道歉請求原諒」

「講你哋可能唔信，上個星期見到佢喺聖保祿個欄杆嗰度偷拖把」

「真係少見多怪，近呢幾年人口質素每況愈下」

「報警喇，早幾個月先拉咗1個」

「如果拍片都唔喝止佢，亦唔報警真係唔該晒」

貪色惹禍！日男誤認長髮男為美女搭訕　飲下藥香檳昏迷被盜錢財
網民表示，「奉勸片中人盡快將香油錢歸還，並向神明道歉請求原諒」。（Threads@ilovediddyp）

在澳門觸犯盜竊罪有什麼刑罰？

根據澳門《刑法典》第197條第一款的規定，存有將他人之動產據為己有或轉歸另1人所有之不正當意圖，而取去此動產者，則構成盜竊罪，處最高3年徒刑或科罰金。

Threads@ilovediddyp

蘇格蘭31歲男盜病父5萬英鎊　課金OnlyFans及餅店　官斥卑劣囚2年這個帝王陵比秦始皇陵還難盜？40萬大軍挖不開　還能抵禦後世炮火學生巴士遺八達通　被盜用消費狂買1飲品　網民憑線索猜出沒地點
熱話
本地熱話
長者
盜竊
盜竊
澳門
01 Video
01‌ ‌Video‌ ‌OTT
我主場
新活道
OTT