400萬林寶堅尼停地庫遭「螞蟻搬家」拆剩骨架　賊人藉車冚偷拆8次

快科技9月4日消息，據報道，上海一位錢女士留學期間將林寶堅尼停放在小區地庫，等她回國掀開車衣的那一刻，眼前景象讓她當場崩潰，一輛全款近400萬元（人民幣，下同）購入的林寶堅尼Huracán EVO，被拆得只剩下金屬骨架，輪胎、車門、方向盤、保險槓、座椅等能拆的部件一個不剩。



據了解，這輛「小牛」紅色超跑，原本只是在地庫安靜吃灰，錢女士出國後車輛長期停放，積灰嚴重到被路人拍成短視頻傳上網，播放量衝到幾百萬，成了網紅「殭屍車」。

上海錢女士全款近400萬元購入的林寶堅尼Huracán EVO超跑，其留學期間將該車長期停放在小區地庫，回國後發現車輛被拆得只剩金屬骨架，輪胎、車門、方向盤等所有可拆部件全部失竊。（微博@看看新聞News）

400萬林寶堅尼地庫停放遭「螞蟻搬家」拆空！罩車衣掩護8次偷竊 賤賣14萬維修要300萬：

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她看到後趕緊託朋友把車洗乾淨，還特意罩上車衣保護起來，結果這層看似周全的車衣，反而成了竊賊最完美的掩護，每次拆完零件，對方都會細心地把車衣重新蓋好，保安巡邏根本看不出異樣。

發現車輛零件被盜後，錢女士報警處理，其介紹，這台超跑是她全款近400萬買的，兩把鑰匙一直隨身帶着，從不外借，也沒抵押過。

警方偵查後發現，三名嫌疑人從4月底起就盯上了這輛車，先後8次在凌晨潛入地庫，每次開不同的車進來，拆一部分就走。「今天卸一個輪轂，明天卸一扇門」，這種「螞蟻搬家」式的拆解偷盜持續了數月之久。

三人拆下來的配件被跨省運往外地汽配市場變現，總共賣了約14萬元，三人分贓後迅速花光。

據嫌疑人供述，拆解車輛時之所以全程未觸發警報，原因是，沒鎖車。而這輛林寶堅尼的維修報價高達300多萬元，幾乎夠再買一輛新車。目前三名嫌疑人已因涉嫌盜竊罪被批准逮捕，同時面臨鉅額民事賠償。

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