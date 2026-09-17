特朗普擬政府採購排除加拿大產品 指歐盟賦準成員身份或構成敵對
撰文：林嘉敏
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美國總統特朗普（Donald Trump）9月16日稱歐盟吸納加拿大為「準成員國」身份或屬「敵對行為」，直言相關提議十分可笑，並威脅視乎情況對歐盟加徵高額關稅、削減美歐多項貿易往來。同日，特朗普簽署備忘錄，要求排查並計劃移除美聯邦採購體系中的加拿大產品，繼續為後續貿易限制鋪路。
據加拿大媒體CBC報道，備忘錄要求美國貿易代表、行政管理和預算局「採取措施」，確認那些來自加拿大的產品可以「移除或禁止購買」。
不過特朗普並未直接下令政府機構禁止購買加拿大商品，外界指此舉是為後續貿易限制鋪路。
特朗普警告稱：「如果是出於好意，那沒問題。如果是惡意，我們將徵收高額關稅。」他又暗示美國可能會停止與歐洲許多方面的貿易。
歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）16日表示將加拿大賦予歐盟首個「準成員國」特殊地位，加方積極樂見深化歐加合作，試圖降低對美經濟依賴。目前，該新型成員國地位尚無明確規則，雙方下月將舉行峰會討論合作方案細節。
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