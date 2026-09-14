不當美國「第51個州」　加拿大想做歐盟「第28國」？

面對南邊鄰居的霸凌，加拿大正試圖以前所未有的方式向歐洲靠攏。



《華爾街日報》9月13日報道披露，在與美國貿易關係持續惡化之際，加拿大總理卡尼正推動進一步深化與歐盟關係，甚至向歐洲領導人提出一個大膽設想：讓加拿大成為歐盟「準成員」。

卡尼很快作出回應。他當天在多倫多國際電影節紅毯現場澄清：「我們無意成為歐盟成員國。」卡尼說，加拿大尋求並將與歐盟啟動磋商的，是建立一種「獨特聯盟」，「我們擁有共同價值觀、一樣的優先事項，雙方優勢互補」。

一名加拿大高級官員隨後向加拿大廣播公司（CBC）進一步解釋，「準成員國」只是討論過的若干身份方案之一，並非加拿大提出，加方更看重深化合作能帶來什麼實際收益，而非具體採用什麼頭銜。

2025年6月23日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在比利時布魯塞爾舉行的歐盟－加拿大峰會上發表講話。（Reuters）

此前有報道稱，卡尼近幾個月已與法國、德國、意大利及北歐等歐洲國家領導人進行私下溝通，並指示其歐洲事務特使研究各種方案。歐盟和加拿大官員透露，儘管歐盟目前並不存在所謂「準成員」這一正式類別，但歐方對探討這一設想持開放態度。

路透社形容，這意味着雙方可能需要創設一種全新的身份。

按照目前討論，加拿大並非尋求正式加入歐盟，而是希望在能源、人工智能、防務和關鍵礦產等戰略領域，更深入接入歐盟單一市場，使相關商品、服務和人員能夠更加自由地流動。

雙方還在討論鋪設跨大西洋海底電纜，共建數據中心、雲存儲和衛星網絡，並加強能源基礎設施合作。卡尼還與法國總統馬克龍等討論過加拿大人在歐盟生活和工作時免簽的可能性。

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《華爾街日報》形容，這是加拿大試圖擺脱數十年來經濟高度依賴美國的一次大膽轉向。加拿大約三分之二出口流向美國，但特朗普重返白宮後，兩國圍繞貿易等問題關係急劇惡化。特朗普13日又稱加拿大是「最難打交道的國家」，並威脅明年1月起對加拿大汽車、卡車及零部件加徵新關稅。

「如果加拿大成為歐盟第28個國家，而不是美國第51個州，不是很好嗎？」經常與卡尼溝通的芬蘭總統斯圖布此前曾如此打趣。

加拿大國內對此已經出現反對聲音。保守黨黨魁波利耶夫13日表示：「我們永遠不會成為美國的第51個州，也絕不會成為歐盟的第28個成員國。」

加拿大高級官員還強調，加方深化對歐關係的目標之一正是提升加拿大的主權自主性，不會為了換取市場準入而犧牲自身獨立。

加拿大的設想也並非毫無障礙。歐盟單一市場對外開放通常伴隨着接受歐盟規則、人員自由流動以及繳納預算等條件。更現實的問題是，加拿大與歐盟十年前達成的貿易協定，至今仍有約10個歐盟成員國沒有完成批准。

2025年6月23日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，左）和歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa，右）歡迎加拿大總理卡尼（Mark Carney）出席在比利時布魯塞爾舉行的歐盟－加拿大峰會。（Reuters）

英媒提到，布魯塞爾一些官員也對「準成員」這一稱呼有所保留。加拿大希望獲得更深入的市場準入，但歐方認為，加拿大沒有像挪威等國一樣承擔歐盟預算義務，很難直接獲得同等待遇。目前雙方更實際的方向，是圍繞貿易、安全與監管、關鍵原材料、能源與清潔技術、人員流動和金融體系等六個領域推進合作。

與此同時，加拿大還在商討參與歐盟牽頭的900億歐元對烏貸款安排，以進一步顯示其向歐洲靠攏的意願。

卡尼將於9月15日至17日訪問法國斯特拉斯堡和英國利物浦。加拿大總理府稱，他將在斯特拉斯堡出席歐盟委員會主席馮德萊恩發表「盟情諮文」，並於17日在歐洲議會發表演講。歐洲議會公布的日程也顯示，議長梅措拉當天將正式歡迎卡尼。

一名參與談判的加拿大官員形容，加拿大與歐盟的關係正在發生一場「深層次轉變」，目前雙方正通過多個工作組和政府部門，一步步推進相關合作。如果談判最終取得突破，加拿大與歐盟的關係可能比任何其他歐洲以外國家都更加緊密。