卡尼否認推動加拿大入歐盟　冀建立「獨特聯盟」關係

《華爾街日報》早前報道披露，加拿大總理卡尼（Mark Carney）正積極深化與歐盟關係，甚至提議該國成為「歐盟準成員國」，以減少對美依賴。卡尼後否認加拿大尋求成為歐盟成員國，但希望與其建立「獨特聯盟」關係。



卡尼13日對傳媒表示：「我們不打算成為歐盟成員，我們正在尋求——並將開始討論加拿大與歐盟之間的獨特聯盟。」

他表示，加拿大與歐盟有相同的價值觀、優先事項而且優勢非常互補：「現在是世界更加危險和分裂的時候，朋友們在這些時候需要團結在一起。」

2026年7月7日，在土耳其安卡拉舉行的北約領袖峰會期間，德國總理默茨、加拿大總理卡尼和挪威首相施托雷與一艘潛艇模型合影。（Reuters）

隨着美加貿易爭端持續，卡尼預計於周二至周四（15至17日）訪問法國斯特拉斯堡（Strasbourg）及英國利物浦（Liverpool），旨在深化與歐洲盟友在經貿、投資和安全方面的合作。據《華爾街日報》報道，卡尼在過去數月與德國、意大利、法國等幾乎所有歐洲主要領導人私下交流，並指示團隊尋求與歐盟建立僅次於成員國的緊密關係，而歐盟方面對此提案保持開放。

加拿大傳媒《環球郵報》（The Globe and Mail）就引述消息人士稱，是歐盟而非加方提出「歐盟準成員國」的說法，但有關討論仍然為時過早。