瑞典首相克里斯特松選舉失利後宣布辭職

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）星期四宣布辭職，承認在議會選舉中失利。



綜合路透社和新華社報道，克里斯特松星期四（9月17日）在社交媒體發布一封信說：「現在應由議長領導新政府組建工作。為使這項工作能夠立即啟動，我在此請求解除我的首相職務。」

根據瑞典相關規定，首相辭職後，議長將啟動新政府組建程序。在新政府就職前，現政府將作為看守政府繼續履行職責。

2026年9月16日，瑞典斯德哥爾摩市政廳，選舉工作人員正在清點提前投票和海外選票。（Reuters）

瑞典選舉機構星期四公布的計票結果顯示，由温和黨、瑞典民主黨、自由黨和基督教民主黨組成的支持現任政府的政黨陣營贏得349個議席中的173個；由社會民主黨、綠色環境黨、左翼黨和中間黨組成的反對黨陣營贏得176個議席。

瑞典國會共有349席，選舉結果預計將在未來幾天獲得正式認證。

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）2026年9月13日會見傳媒（Reuters）

這一選舉結果意味着瑞典政府將迎來更替。社會民主黨黨魁安德松（Magdalena Andersson）預計將重新出任首相一職。此前，她擔任反對黨領袖四年。

瑞典議會選舉每四年舉行一次。本屆議會選舉於上星期天（13日）進行投票。新一屆議會將於9月28日召開首次會議。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

