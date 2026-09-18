美國男機上鬧事遭膠紙五花大綁　被控2罪稱「飲大咗斷片」｜有片

美國航空一架9月3日飛往紐瓦克（Newark）的航班因有乘客滋事，被迫轉降巴爾的摩，63歲的涉事男乘客倫丁（Layne Lundeen）被機組人員和其他乘客合力制服，並用膠紙綁在座位上。美媒15日報道，該男子事後被捕且面臨二級襲擊和擾亂治安的控罪。他在拘留所出席首次聆訊時，稱自己當時喝了兩杯雞尾酒後「斷片」，完全記不起事發經過。



美媒《巴爾的摩旗幟報》（The Baltimore Banner）15日引述其獲得的聆訊錄音，倫丁表示自己事發前喝了螺絲批雞尾酒（Screwdriver cocktail），只記得當時正和坐在他旁邊的乘客卡恩（Jonathan Cahn）說話。

卡恩是一名彌賽亞猶太教拉比（Messianic rabbi）兼作家，他受訪時稱自己當時和倫丁交談大約兩個小時，期間沒有任何問題，但後者突然發表反猶太言論，並對他進行攻擊。報道指，警方未在法庭文件中詳細說明卡恩的指控，

美媒此前引述多名目擊者，稱倫丁曾發表仇視同志等仇恨言論，又以種族歧視字眼辱罵試圖平息事態的空服員，更曾經動粗。

警方押送倫丁下飛機時，後者掙扎時擊中一名警官的胸部。倫丁後來在拘留所被告知其面臨的指控時表示驚訝，他說：「我襲擊了一名警員？上面是這麼寫的嗎......我的天哪，真是亂成一團，我甚麼都不記得了。」

據英國《衛報》，美國航空公司事後發聲明，稱保障乘客及工作人員安全是公司的首要任務，它們絕不容忍任何暴力行為。與此同時，倫丁的前僱主Long Realty亦發聲明，稱公司已終止與前者的合作關係。

，