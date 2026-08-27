搭飛機「最惹人討厭行為」出爐 不是椅背後傾 美最新調查揭真相
撰文：聯合新聞網
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機艙內空間狹窄，加上大眾對飛行禮儀看法不一，很容易引發摩擦。不過，美國一項最新調查顯示，旅客對於誰才是空中不良行為的罪魁禍首似乎看法一致，答案就是其他旅客。
CBS新聞8月25日報道，旅遊網站The Points Guy（TPG）與YouGov針對2500名美國成年人進行的民調發現，機上最大的摩擦來源是乘客使用手機、手提電腦等電子裝置打電話、視像通話，或不戴耳機觀看影片。40%的受訪者認為，航空公司應禁止在機上打電話及視像通話；27%則表示，這類噪音是最令人惱火的乘客行為。
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TPG執行編輯布萊恩（Becky Blaine）表示，這種情況在候機區也很常見，有人用手機看影片時把音量開到最大，而且不分年齡：
你會看到小孩用iPad，也會看到年長者用手機。
至於爭論已久的椅背後傾問題，TPG民調發現，51%的成年人認為乘客可以在飛行途中把椅背向後傾，只有10%的受訪者認為任何時候都不應該這麼做。另外，TPG也認為，中間座位乘客空間最為侷促，因此有權使用兩側扶手，但只有11%的受訪者認同。
美國人搭飛機時往往穿着舒適，經常選擇有彈性或寬鬆的衣物，有些人甚至穿睡衣搭機。美國運輸部（USDOT）2025年曾發起宣導活動，鼓勵民眾搭機時穿得更得體，運輸部長達菲（Sean Duffy）當時呼籲：「打扮一下再去機場、幫助陌生人，並保持好心情。」
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不過，TPG與YouGov的調查顯示，超過七成受訪者認為，最合適的搭機穿着就是「任何舒適的衣服」，包括休閒運動服和居家服；只有9%認為乘客應穿着較正式的服裝。至於睡衣，似乎仍是少數中的少數，僅1%認為穿睡衣搭機沒問題。
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