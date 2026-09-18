中國指菲律賓船故意調整航向撞中方海警艇　菲方發布現場影片

中國海警局表示，中國海警艇三洲澳號9月18日依法在中國南沙群島仙賓礁附近海域開展維權執法行動時，菲律賓3015號船無視中方警告，故意調整航向，碰撞中方海警艇。

菲律賓海岸警衛隊之後發布現場影片，主張是中方船隻撞擊菲方船隻。



中國海警局新聞發言人姜略表示，菲律賓3015號船無視中方多次嚴正警告，故意調整航向，突然加速斜插中方海警艇船艏，導致發生擦碰。

中方批評菲方行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，威脅中國海警船艇、人員安全，指中國海警艇操作專業規範、合理合法，有關責任完全在菲方。

中方稱「我們正告菲方，立即停止一切侵權挑釁行徑，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。中國海警將繼續在中方管轄海域開展維權執法行動，維護國家領土主權和海洋權益。」

菲律賓海岸警衛隊Jay Tarriela之發在社交網站發布現場片段，菲方船隻隸屬於菲律賓漁業與水產資源局（BFAR），在菲律賓海岸警衛隊協助下執行海上巡邏任務，旨在向菲國漁民運送燃油補貼。

他指中方船員CCG-21585號先在距離菲方船隻僅約10米處橫越其船尾，然後當菲方船保持既定航向航行時，中國船隻再次採取同樣動作，並發生碰撞，撞擊菲方船隻。

菲方指確認右舷受損，主欄桿彎曲、斷裂並脫落，又指金屬立柱和支撐結構變形，甲板固定裝置和設備移位，甲板上散落著碎片。

菲方又主張在碰撞發生後，中方船隻再有危機舉動，在距離該船正後方僅約5米處駛過。