菲律賓巴拉望省渡輪大火增至76死　當局正確認受害者與火災原因

菲律賓巴拉望省（Palawan）附近海域9月10日有一艘渡輪起火。當局9月12日（周六）表示，菲律賓救援人員在渡輪火災中再發現41具燒焦的遺骸，死亡人數上升至76人，13人下落不明，法醫小組面臨確認受害者身份這一艱鉅任務。



路透社報道，消防隊員在周五首次進入渡輪，使相關部門能夠進入因濃煙和酷熱而難以到達的地區。海岸警衛隊表示，在渡輪的經濟住宿區發現了燒焦的遺骸。

2026年9月13日，在菲律賓巴拉望島（Palawan）附近海域，被燒毀的「MV June Aster」渡輪（Reuters）

海岸警衛隊發布的圖像顯示船內破壞的規模，一排排鋼製床架因高溫而扭曲，並覆蓋着灰燼。一些照片似乎顯示了廢墟中的骨骼殘骸。

菲律賓海岸警衛隊官員圖維拉（Geronimo Tuvilla）在周六的新聞發布會上表示，當務之急是確認受害者身份並確定火災原因。

該艘渡輪名為「MV June Aster」號，從馬尼拉出發，在前往巴拉望省科隆（Coron）附近海域時起火。報道指船上共有134人，包括117名乘客和17名船員。