菲律賓巴拉望省渡輪大火增至35死　倖存者：兩下爆炸聲後出現火災

菲律賓巴拉望省（Palawan）附近海域9月10日有一艘渡輪起火，當地海岸防衛隊11日表示，死亡人數升至35人。路透社報道，目前仍未清楚起火原因，菲律賓海事局引述倖存者說法稱，船內接連傳出兩下爆炸聲後，隨即出現火災。



2026年9月，菲律賓一艘渡輪發生火災，造成多人傷亡，圖為9月11日大火後的情況（Philippine Coast Guard/Handout via REUTERS）

海岸防衛隊指搜救人員再從海中撈起30具遺體，意味死亡人數增至35人。

該艘渡輪名為「MV June Aster」號，從馬尼拉出發，在前往巴拉望省科隆（Coron）附近海域時起火。報道指船上共有134人，包括117名乘客和17名船員。

這次事件可能仍有多人失蹤，當地部門較早前稱失蹤人數超過80，另有43人已獲救。

渡輪是菲律賓群島常見的交通方式。但由於風暴、船隻維護不善、超載以及安全法規執行不力，海上事故時有發生。

2026年9月10日，在菲律賓巴拉望島（Palawan）附近海域，一艘名為「MV June Aster」的渡輪發生火災後被燒毀。（Reuters）

2023年，菲律賓西南部亦發生一宗客運渡輪火災，造成31人喪生。當時，「Lady Mary Joy 3」號渡輪正從南部主島棉蘭老島的主要港口三寶顏市（Zamboanga）駛往巴西蘭島（Basilan）。