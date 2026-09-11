菲律賓巴拉望省渡輪大火增至35死 倖存者：兩下爆炸聲後出現火災
撰文：成依華
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菲律賓巴拉望省（Palawan）附近海域9月10日有一艘渡輪起火，當地海岸防衛隊11日表示，死亡人數升至35人。路透社報道，目前仍未清楚起火原因，菲律賓海事局引述倖存者說法稱，船內接連傳出兩下爆炸聲後，隨即出現火災。
海岸防衛隊指搜救人員再從海中撈起30具遺體，意味死亡人數增至35人。
該艘渡輪名為「MV June Aster」號，從馬尼拉出發，在前往巴拉望省科隆（Coron）附近海域時起火。報道指船上共有134人，包括117名乘客和17名船員。
這次事件可能仍有多人失蹤，當地部門較早前稱失蹤人數超過80，另有43人已獲救。
渡輪是菲律賓群島常見的交通方式。但由於風暴、船隻維護不善、超載以及安全法規執行不力，海上事故時有發生。
2023年，菲律賓西南部亦發生一宗客運渡輪火災，造成31人喪生。當時，「Lady Mary Joy 3」號渡輪正從南部主島棉蘭老島的主要港口三寶顏市（Zamboanga）駛往巴西蘭島（Basilan）。
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