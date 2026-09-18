美軍F-16戰機密歇根州墜毀　濃煙席捲半空　機師彈射逃生｜有片

美國德州空中國民警衛隊轄下一架F-16戰機，9月17日在密歇根州執行例行訓練任務時墜毀，機師及時彈射逃生，已被送往附近醫院接受治療。



美國廣播公司（ABC）17日報道，涉事F-16戰鬥機屬於德州空中國民警衛隊第 149戰機聯隊，當時正在密歇根州的一個國民警衛隊基地附近執行例行訓練任務，最終卻在Grand Traverse縣墜毀。

據獲美媒確認真偽的影片可見， 墜機現場冒出一大團黑色濃煙。當局一度以「飛機墜毀有關的危險化學品泄漏」為由，向墜機地點方圓近2公里內的民眾發疏散令。

報道引述網絡平台LiveATC.net截獲的音訊， 一名軍方飛行員曾向空中交通管制員發出警報，稱他們收到遇險求救訊號，認為涉事機可能遭遇鳥擊。

2006年7月14日，德州國民警衛隊一架F-16戰機準備降落。（Getty/示意圖，非涉事軍機）

然而，墜機的原因目前尚未確定，軍方表示正在對事件進行調查。