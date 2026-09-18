96歲巴菲特卸任巴郡董事長　71歲兒接任　致股東信：交接適當時機

巴郡（Berkshire Hathaway）9月18日宣布，96歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）卸任巴郡董事長一職，由其兒子霍華德（Howard Buffett）接任，巴菲特改任名譽董事長，並留任董事。



霍華德現年71歲，他自1993年起擔任巴郡董事。

巴菲特較早前也已卸任巴郡行政總裁一職，新行政總裁阿貝爾（Greg Abel）在2026年1月上任。

巴菲特的兒子霍華德（Howard Buffett）（German Marshall Fund網站）

巴菲特在最新的致股東信件中表示，「現在是完成交接的適當時機…… 霍華德擔任巴郡董事33年，這比我當年34歲接掌公司前經歷的學徒期還要長。阿貝爾負責經營公司，霍華德則將守護公司文化與價值觀——這兩者比我們資產負債表上的任何資產都更為珍貴，不妨把霍華德看作是股東們持有的保單，一份我們希望永遠無需索賠的保單。」

他並指「時光待我不薄。它讓我見證巴郡發展至今的歷程，我對公司未來充滿前所未有的信心，公司交由優秀的人掌管。」

巴菲特（Warren Buffet）2024年5月3日在內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈市（Omaha）出席巴郡年度股東大會。（Reuters）

巴菲特共有3名孩子，分別是長女蘇珊（Susan Alice Buffett）、兒子霍華德與小兒子彼得（Peter Buffett），3人均是巴菲特與第一任妻子的孩子。