美媒：巴菲特打破20年慣例停捐蓋茨基金會　待愛潑斯坦案查明

據《華爾街日報》6月29日報道，95歲的著名投資人巴菲特（Warren Buffett）打破二十年慣例，暫停今年年中向蓋茨基金會（Gates Foundation）的常規捐贈，以等待該基金會與美國性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關聯調查的最終結果。



知情人士透露，巴菲特欲待案情細節明朗後再做捐贈決策，或在發表感恩節信函時再作定奪。巴菲特通常在六、七月向蓋茨基金會捐贈巴郡（Berkshire Hathaway）的股票，從2006至2025年累計向該基金會捐出約480億美元（約3,765億港元）。

隨愛潑斯坦案文件曝光，巴菲特與蓋茨（Bill Gates）關係轉冷，在今年3月坦言已斷絕聯繫，蓋茨也證實，兩人最後一次交流為今年1月。

2026年1月31日，美國司法部公布最新文件指，已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）聲稱，微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）曾與「俄羅斯女孩」發生性關係後感染性病。愛潑斯坦又指，蓋茨曾向他索取抗生素，以便「偷偷給」他當時的妻子梅琳達（Melinda Gates）服用。圖為蓋茨（右）與愛潑斯坦（左）的合照。（網絡圖片）

自蓋茨基金會成立以來，已累計發放了約1,100億美元（約8,627億港元）的慈善撥款，資助開發了針對腦膜炎和瘧疾的新疫苗、針對耐藥結核病的新療法，以及改善女性健康的方案。

目前，蓋茨基金會已聘請律所啟動內部調查，結果預計今夏出爐，巴菲特與基金會高層積極溝通了解調查進展，雙方均未對外回應此事。

事實上，巴菲特早在一年前曾表明，蓋茨基金會將於2045年底終止運作。該基金會亦正收縮運營，規劃數年內裁員、壓縮支出，以為相關變革做準備。