英甲牛津聯推服飾遭聯想911事件　球會道歉兼下架產品

英格蘭甲組聯賽球會牛津聯（Oxford United）推出名為「United 93」的服飾產品，以紀念球會在1893年成立，惟產品在接近美國911襲擊紀念日期間面世，有聲音批評產品付人聯想到在911事件被騎劫的聯合航空93號航班，球會其後將產品下架，並就今次事件致歉。



天空新聞及《衛報》等傳媒9月18日報道，牛津聯在18日早上推出印有「United 93」的服飾系列，但在大約2小時後刪除相關網頁。

報道提到，牛津聯原計劃在11日推出有關產品，但考慮到當天正值911發生25週年的敏感時刻，於是推遲一週才公開發售，惟最終仍無法逃過下架命運。

球會其後發道歉聲明，稱沒宥充分理解歷史意義及聯想，認為產品不應面世，會方亦就沒有盡責檢查負上全責，同時會審視批核過程，確保同類事件不再發生。

不少牛津聯球迷認為球會推出有關產品並無不妥，只是擇錯時機。有球迷希望產品可以繼續發售，又或者將銷售所得捐給相關慈善組織，以悼念聯合航空93號客機遇難者。

2001年911襲擊期間，共有4架客機遭騎劫，其中兩架撞向紐約世貿中心，另一架則於國防部附近墜毀。而聯合航空93號客機就原本遭劫機者用於攻擊華盛頓的政府建築，但機上的乘客和機組人員衝進駕駛艙與劫機者糾纏，最終在賓夕法尼亞州失事，機上44人全數喪生，事件其後改篇成電影。

牛津聯由印尼足總主席、商人兼印尼青年及體育部長托希爾（Erick Thohir）擁有，上屆於英冠排22位，今屆降班至英甲。而托希爾亦曾是意甲班霸國際米蘭及美職聯球會DC聯的班主。