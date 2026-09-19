福島狂熊傷4人圍捕畫面曝光　麻醉槍擊中卻更狂襲車窗｜有片

日本福島市6月發生黑熊襲擊事件，一隻野生黑熊先後在住宅區與工廠咬傷 4 名年齡介乎 20 多歲至 80 多歲的民眾，其後竄入工廠躲藏。警方與獵人花費長達約 40 小時圍捕未果，黑熊於6月3日晚間破窗逃逸，至今行蹤不明。目前，圍捕現場畫面曝光。



畫面顯示，搜捕人員駕車入廠搜索，誘敵時，黑熊突然竄出，疑似用麻醉槍擊中後，黑熊卻突然兇猛地撲向司機位車窗，場面駭人。

搜捕人員直稱：「太可怕了，它橫衝直撞，似乎瘋狂地衝向汽車。」

據日媒報道，因廠內存在火災風險，搜捕人員棄用實彈，改以麻醉槍從車窗縫隙射擊，雖成功命中，惟黑熊未有昏睡。事後檢獲針筒，證實麻醉劑未有注入熊體。專家表示，6月正值黑熊換毛期，厚實鬆軟的毛阻擋針頭刺入肌肉。

警方3日晚上確認熊撞破一樓高約1公尺的帶鎖窗戶網格逃走。目前熊隻去向不明，當地政府正擴大搜索範圍。

福島市長馬場由紀就此致歉，坦言雖已盡力仍未能成事。同時，官方提醒，黑熊秋季進入山區機會增加，應攜帶熊鈴及防熊噴霧，做好防護。