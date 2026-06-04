福島狂熊連傷4人後躲工廠兩天　麻醉藥也無效終破窗逃去無蹤

日本福島市一頭在市區連傷四人的熊，在躲藏工廠兩日後，於6月3日晚間破窗逃逸，行蹤不明。當局緊急捕捉失敗，周邊學校持續實施線上教學，市民警戒未除。有當地專家表示，「當熊極度激動時，麻醉很難奏效。」。



綜合日媒報道，一隻長約1.2米的野熊於周二上午6時30分左右，先後侵入笹木野地區的兩間工廠，並在周邊住宅區襲擊員工及居民，造成4人受傷。該熊最終躲入其中一間工廠建築物內。

由於工廠建築物存有易燃材料，警方未獲批准實彈射殺，僅授權使用麻酔槍。然而，麻酔針命中後卻未見效。周三晚上10時50分，警方確認熊撞破一樓高約1公尺的帶鎖窗戶網格逃走。目前熊隻去向不明，當局正擴大搜索範圍。

福島市長馬場由紀召開新聞發布會表示：「我們沒有放鬆應對，但我們確實感到遺憾。我們呼籲所有市民今後保持警惕。」

福島大學准教授望月翔太解釋：「由於這隻熊當時處於高度激動的狀態，很可能是腎上腺素水平過高，抵消了麻醉藥物的作用」。他又指，「這隻熊可能從第二天起就沒睡過覺，捕獲這隻熊可能要經歷一場持久戰」。

近期，日本各地接連出現熊蹤。 5月25日，有人在北海道的山林中拍攝到一隻巨大的雄性棕熊，據估體重達400公斤。

有當地棕熊專家表示：「今年的棕熊數量特別多，而且都很胖。它們在冬眠前可能會更加肥胖，因為它們吃了齒狀玉米和牧草。 」