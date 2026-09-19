俄羅斯杜馬選舉　普京選前晤黨5大領銜候選人　梅德韋傑夫未入列

俄羅斯杜馬（下議院）選舉9月18日至20日舉行，是俄羅斯自2022年入侵烏克蘭以來，首次舉行全國議會選舉。俄總統普京（Vladimir Putin）在選前會見執政統一俄羅斯黨的5大領銜候選人，名單備受關注，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）、聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergey Shoigu）未在其中。



俄羅斯國家杜馬選舉2026年9月18日起舉行，圖為莫斯科街頭的競選宣傳板（Reuters）

在這次選舉中，俄羅斯國民將選出俄聯邦第9屆國家杜馬的議員、8個地區的行政長官以及地方立法機關和自治機關的議員。

普京選前在9月5日會見執政黨5大領銜候選人，其中俄外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）位列名單之首，其餘還有莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）、兒童權利專員利沃娃-別洛娃（Maria Lvova-Belova）、軍事記者波杜布內（Yevgeny Poddubny）和「青年軍」負責人戈洛溫（Vladislav Golovin）。

2026年9月5日，普京會見執政黨5大領銜候選人，包括外長拉夫羅夫等人（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

這份名單早在6月底由梅德韋傑夫公布，俄媒一度傳出梅德韋傑夫會在名單上，但最終未有入列。

俄媒RBC指，遴選工作始於2025年底，克里姆林宮負責國內政策的部門展開社會學調查，評估該黨名單潛在候選人的情況，約30人接受評估，消息人士指，此舉具有內部政治意義，躋身名單能提升個人政治資本，另一方面，這些領銜人物須是能引起選民共鳴的人選。

圖為俄羅斯國家杜馬大樓，攝於2026年8月（Reuters）

領銜名單人物還需向各社會群體傳遞訊號，以展示不同群體在執政黨內的代表性，例如利沃娃-別洛娃代表保護兒童、波杜布內代表愛國者等。

報道指，名單由最初版本至最終版本經歷不少變動，拉夫羅夫和波杜布內憑強勁的民調數據，成為僅有兩名始終保留席位的人選。