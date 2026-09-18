俄羅斯杜馬選舉氣氛沉悶　反戰政黨無法參選　民眾僅關注選後施政

俄羅斯本周五（9月18日）起一連三日舉行杜馬選舉，由於多數反戰候選人已被排除在選票之外，總統普京（Vladimir Putin）領導的統一俄羅斯黨預計將維持主導地位。所以相較於投票結果，俄羅斯社會更關注選後克里姆林宮在軍事、經濟與政治層面的新一輪政策調整。



選舉氛圍沉悶 反戰政黨無法參選

據《紐約時報》報道，唯一的反戰政黨亞博盧黨（Yabloko Party）被剝奪參選資格，多數候選人參選意願低迷，競選辯論因無人出席取消，競選宣傳多為低成本製作、影響力微弱。

報道又指，克里姆林宮將此次選舉視作政策合法化的重要途徑，試圖通過本次投票為後續施政鋪路。與此同時，俄羅斯民眾正擔心選舉後，政府施政的變化。

2026年8月20日，在俄羅斯對烏克蘭發動攻擊期間，人們在地下停車場避難。（Reuters）

民眾厭戰與焦慮情緒創新高

歷時逾4年半的俄烏戰爭，已給俄羅斯經濟與民生帶來顯著衝擊。儘管作為燃料出口國，受烏克蘭多次襲擊能源與後勤設施後，俄羅斯罕見出現燃料短缺，油價上漲、加油站限購和排隊等情況頻出現。

7月民調顯示，近60%的俄羅斯人表示周圍的人正經歷焦慮，這一數據為四年來的最高紀錄。俄羅斯聯邦儲蓄銀行財務長斯克沃爾佐夫（Taras Skvortsov）表示，民眾7月的銀行取款金額比過去六年要多。

在俄烏戰爭爆發後已解散的莫斯科之聲（Ekho Moskvy）電台前總編輯維內迪克托夫（Alexei Venediktov）直言大家都在擔心物價、稅收上漲，因而「普遍存在一種不安全感」。

2026年8月17日，在俄羅斯莫斯科，有大量汽車正在排隊加油。（Reuters）

俄調整宣傳敘事 惟難撫平社會矛盾

報道指，克里姆林宮及公關機構改口強調「照常營業」（business as usual）敘事，不再單一說局勢穩定，轉而承認民眾困境，並以團結支持總統、堅守對西方對抗立場凝聚共識。

普京8月參觀官方稱偶然發現的中世紀莫斯科大公Dmitri Donskoy遺骸。外界解讀指，俄羅斯欲借莫斯科大公擊敗外敵的歷史象徵，塑造當下抵抗西方敘事。

親克宮、「今日俄羅斯」（RT）總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）宣稱：「如果我們不像Dmitri Donskoy那樣起義，我們將走上一條不可逆轉的奴役之路，成為西方的殖民地。」

不過民眾仍普遍對無盡戰事感到倦怠，多地新年慶典已被哀悼活動取代，社會氛圍壓抑消沉。人們頻繁感慨戰事何時終結，對未來局勢、經濟走勢、徵兵政策充滿不確定性。有學生表示，儘管可以正常工作或讀書，但「總覺得有什麼東西一直壓在身上」。