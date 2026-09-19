南非9名年輕女子接連曝出被慘殺　民衆發起路跑反對性別暴力

南非最大城市約翰內斯堡（Johannesburg）附近近期接連發生九名年輕女性被殺害案件，再度引發全社會對女性安全的恐慌與憤怒。多地民眾星期六紛紛走上街頭哀悼死者，並要求政府全面改革警務機制並採取有力行動懲治兇手。



路透社報道，過去兩個月裡，南非警方在約翰內斯堡以東的埃庫魯萊尼（Ekurhuleni）地區陸續發現了九具女性屍體。受害者年齡介於20多歲至30多歲，部分遺體被發現時衣物被剝光，有遭受性侵犯的跡象。

警方正在調查這些命案是否存在關聯。

約翰內斯堡星期六（9月19日）舉行一場路跑活動，悼念其中一名受害者莫塞拉克戈莫（Elizabeth Moselakgomo）。莫塞拉克戈莫外出跑步時失蹤，幾天後被發現遇害。參與活動的民眾點燃蠟燭，手持寫有「夠了，停止殺害女性」的橫幅。

倫特塞拉（Lerato Lentsela）說：「我們今天聚在這裡，是因為我們失去一位跑友。但事實上，我們現在在任何地方都不安全……我們跑步不安全，去郵局不安全，約會不安全，待在自己家裡不安全，甚至坐私召車（Uber）也不安全。」

這一系列命案再次激起南非社會對針對女性暴力的憤怒。儘管南非在2025年已將性別暴力列為「國家災難」，但許多女性稱，政府的高度關注和口頭承諾並未讓她們感到更安全。

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）星期四（17日）說，南非絕不能對這種暴力行為習以為常，並誓言將不遺餘力地徹查這些命案。

然而，由於腐敗和資源匱乏，南非警力已被嚴重削弱。據統計，南非僅有約十分之一的謀殺案最終能告破。

女性求變組織（Women for Change）星期五（18日）也在南非首都開普敦舉行悼念活動。組織成員喬吉亞特（Merlize Jogiat）說：「我們須要重新審視警務機制。這九名受害女性之所以能被找到，僅僅是因為當地加強了警力部署，而類似的問題其實遍佈全國。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

