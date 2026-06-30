南非多地爆發反移民抗議　示威者設限期「驅逐」無證移民

南非多個城市6月30日爆發反移民示威，在約翰內斯堡及港口城市德班（Durban），示威者手持木棍集結，要求無證移民須於「周二限期」前離開，部份集會爆發短暫暴力衝突，當地一些商家要關門，外籍工人留在家中避險。



路透社報道，自4月示威開始以來，針對移民的暴力已造成至少5死，數千人被趕出家園或店舖遭砸。剛果社區領袖Mabako Majole在德班市中心指，露宿者「全是合法、有證件的人，被房東趕出來」。

發起極右翼運動「March and March」的前電台主持Jacinta Ngobese稱「試圖把怒氣引向政府」，不為自發暴力負責。警方自3月以來已對反移民私刑者立案103宗；軍方緊急戒備。

2026年6月30日，在南非德班，反移民抗議者舉行遊行，當天是反移民團體設定的非正式最後期限，要求所有無證移民離開南非。（Reuters）

總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）周一透過聲明稱，南非人對非法移民的憂慮「真實且應被聽見」，但示威權不容威脅、破壞或暴力。社會科學家指「移民搶工作、推高罪案」等說法缺乏證據。

南非失業率達三分之一，為非洲最大經濟體卻仍吸引移民湧入，移民約300萬人佔總人口4%。此次反移民浪潮及警方保護不力，正侵蝕後曼德拉時代南非「人權捍衛者」形象，也令與其他非洲國家關係緊張。