紐約時裝周制服動保示威者　美國時裝協會CEO請辭｜有片

美國時裝設計師協會（CFDA）行政總裁科爾布（Steven Kolb）請辭，事緣他在紐約時裝周期間被拍到制服兩名動物權益示威者。



據英國《衛報》（The Guardian）9月19日報道，事件發生於上周日（9月13日）一場COS時裝騷，兩名善待動物組織（PETA）示威者試圖干擾這場行騷，抗議H&M集團使用羊毛。片段顯示科爾布推開一名示威者並掩其口，又把另一名女示威者摔倒在地壓制，並掩住對方口部。他周二（15日）起停職待查。

隨後科爾布在一份聲明中表示：「在領導美國時裝設計師協會（CFDA）20年後，我做出了一個艱難的決定，卸任行政總裁及主席職位。」協會董事會發聲明讚揚科爾布20多年貢獻，尊重其請辭決定，但未公布繼任人；董事會成員包括多名知名設計師。

2026年9月14日，美國時裝設計師協會（CFDA）行政總裁科爾布（Steven Kolb）請辭，事緣他在紐約時裝周期間被拍到制服兩名動物權益示威者。（影片截圖）

被推開的示威者梅利托（Mason Melito）事後形容情況可怕，指科爾布的行為完全沒有必要。善待動物組織美國發言人說，這宗令科爾布丟工作的事件本可避免，前提是H&M行政總裁埃爾韋爾（Daniel Ervér）按其要求採取行動；該組織仍會與他會面。

組織周四（9月17日）晚在倫敦時裝周再抗議，三人衝上H&M行騷天橋舉牌要求停用羊毛，終被保安帶離。