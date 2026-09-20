德國兩場州選舉登場　料極右政黨AfD續氣勢如虹　默茨地位日危

德國當地時間9月20日將迎來梅克倫堡-前波美拉尼亞州（Mecklenburg-Western Pomerania）和首都柏林兩場州議會選舉。這場地方選舉因極右翼德國另類選擇黨（AfD）早前在德東薩克森-安哈爾特州（Saxony-Anhalt）大勝後而引起不少關注，其選舉結果或將給總理默茨（Friedrich Merz）政府構成新考驗。最新民調顯示，默茨的支持率已跌至14%，黨內質疑聲漸增。



默茨所屬的基民盟（CDU）在梅克倫堡-前波美拉尼亞州的最新支持率僅 6%，恐創下史上最差選舉成績，甚至無法跨過進入議會的門檻。社民黨（SPD)）則憑藉州長施韋西希（Manuela Schwesig）人氣，以 37%反超並領先AfD一個百分點。

而在柏林，民調顯示左翼黨以 22% 領先，其後是CDU的 20%，AfD則以 18% 躍居第三。這次選舉選民關注的議題聚焦能源與住房成本飆升，默茨周五提出調低汽油及柴油稅的紓困方案。

2026年9月18日，在德國柏林舉行的選舉前最後一場競選集會上，有人舉著一塊標語牌，上面印著德國總理默茨（Friedrich Merz）的偶像，並寫著「Friedrich，大騙子」。（Reuters）

有分析指，雖然預計AfD不太可能重演近期選舉的勝利，但相信仍會反映該黨近年來的巨大進步，這將令外界再度質疑主流政黨拒絕與其合作的「防火牆」策略能否持續。

默茨去年當選總理，承諾推行雄心勃勃的改革，以期重振德國停滯不前的經濟。然而，他卻難以贏得懷疑的選民的支持。一連串失言和溝通失誤，加劇了民眾對不受歡迎的退休金、稅收和醫療改革的不滿。