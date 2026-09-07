德國極右政黨約44％得票率創造歷史　經濟移民矛盾逼東德向右轉？

德國極右政黨另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）9月6日在德國東部薩克森-安哈爾特州（Saxony-Anhalt）的選舉中，斬獲約44%的選票，雖以3席之差未能取得絕對多數席位，但較五年前已大幅提升23個百分點，創下該黨州選最佳戰績，成為當地第一大黨。

反觀德國主流政黨全面潰敗，基民盟得票率不足18%，社民黨、綠黨等均跌至個位數。專家指，這是德國民眾對主流政黨長期治理不滿的集中爆發。



經濟失衡埋下民意不滿根基

兩德統一已三十餘年，但東西德發展鴻溝始終未能彌合。大多數企業落戶西部，而東部地區薪資水準、產業資源長期落後西部，人口外流、發展滯後問題突出，德國聯邦政府東部事務專員、國會議員凱撒（Elisabeth Kaiser）表示，東德民眾普遍有「處於劣勢且不被重視」的落差感。

同時，德國整體經濟疲軟，能源轉型政策推高家庭用電、生活成本，物價、住房、醫療等民生難題突顯。《華爾街日報》指，主流政黨固守淨零排放目標，忽視民眾現實困境，透支了選民信任。

2026年9月4日，在德國馬格德堡，德國另類選擇黨（AfD）的支持者們在AfD首席候選人西格蒙德的競選活動中高唱國歌。（Reuters）

移民政策激化基層社會矛盾

民眾對大規模難民湧入、難民福利傾斜等問題抵觸情緒強烈。另類選擇黨嚴控移民、優先保障本國民眾權益的主張，成為民眾宣洩不滿的核心出口。

凱撒指出，外籍勞工「與東德人幾乎完全隔離」並且受限於定期合約，這也意味著東德「並不是一個移民社會」，且人們最近對敘利亞和阿富汗尋求庇護者尤其感到不滿。

德國極右翼2024年12月21日晚上舉行集會，舉起寫着remigration（再移民）的標語，意為要求大規模遣返移民。（Reuters）

「東德情結」助長極右勢力

另類選擇黨的薩安州首席候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）曾告訴支持者：「我想要回我美麗、古老、安全的德國。」

東德民眾獨特的歷史記憶與地緣認知，使其對另類選擇黨親俄、質疑北約的外交主張更具認同感。

凱撒把東德歷史被過度美化的懷舊風潮稱為「東德情結」（Ostalgie），她表示，年長的選民可能記得在東德時期感到更安全，但忘記當時「一切都受到嚴格控制和監視」。

2026年9月6日，德國極右政黨另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）斬獲約44%的選票，首席候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）上台發表演講。（Reuters）

政壇格局僵化催生變革

二戰後，德國主流政黨搭建「政治防火牆」，全面排斥極端主義政黨參政，並對右翼黨派持謹慎態度，催生了左右聯合執政模式。默茨（Friedrich Merz）領導的基民盟與社民黨執政聯盟改革乏力、施政受限，無法兌現變革承諾，支持率持續走低。

2026年7月2日，德國總理默茨（Friedrich Merz）在柏林總理府出席政府聯合委員會議後的新聞發布會。（Reuters）

總而言之，另類選擇黨崛起並非單純的右翼思潮反彈，而是主流政黨治理失效、民生積怨、區域失衡疊加的結果。