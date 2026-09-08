德國極右翼政黨贏得州選舉放眼全國大選 總理默茨堅拒下台
撰文：韓學敏
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德國極右翼另類選擇黨（AfD）周日於薩克森-安哈特州（Sachsen-Anhalt）選舉奪得44%選票，二戰後首次有極右政黨逼近州級執政；總理默茨（Friedrich Merz）表明絕不辭職。
據《衛報》（The Guardian）9月7日報道，默茨稱AfD的勝利動搖了基督教民主聯盟（CDU）的根基，但決心繼續改革。他表示，「為了我們的子孫後代，建立一個可持續的體系至關重要。」
AfD政綱包括嚴限移民、重修對俄關係、削減援烏及退出歐元；其薩克森-安哈特支部被國內情報機關列為「確認右翼極端」。候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）揶揄70歲的默茨是AfD「最佳助選員」；該州投票率77%，僅9%認可默茨表現。
AfD在東部薩克森-安哈特州取得歷史性勝利後，其全國聯合領導人魏德爾（Alice Weidel）週一表示，該黨的目標是在下屆聯邦選舉中贏得至少40% 的選票。
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