法國公共債務創1978年以來新高　預計2027年佔GDP破120%

法國經濟與財政部說，國家公共債務佔國內生產毛額（GDP）的比重正持續攀升，預計2026年將達到119.3%。



新華社引述法國媒體通報，法國國家統計與經濟研究所數據顯示，截至2026年第一季末，法國公共債務總額達3.5361萬億歐元（約31.86萬億港元），佔GDP的117.5%，較2025年年底的115.7%進一步上升。

目前法國公共債務率在歐元區僅低於希臘和意大利，預計明年還會持續增加，達到121.7%。

經濟與財政部解釋，債務率持續上升主要原因是公共財政赤字居高不下。

法國2025年公共財政赤字佔GDP的5.1%，預計今年將升至5.4%，高於先前設定的5.0%目標。

圖為總理勒科爾尼抵達國會的一刻。（Reuters）

法國政府認為，中東衝突、極端天氣等一系列衝擊拖累經濟成長，導致財政收入承壓。法國政府先前已將2026年經濟成長預期由0.7%下調至0.5%，是今年以來第三次下調這項預期。

法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）日前表明，政府計劃在2027年財政預算中實施總額540億歐元（約4866億港元）的節約支出措施，以期將公共財政赤字率降到5%。

他指出，如果不採取措施，2027年公共財政赤字率可能上升至6.5%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

