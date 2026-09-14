批評美國人權致新任大使任命受阻 　法國向美國道歉

法國常駐聯合國日內瓦代表團9月13日發表聲明，就7月25日於社交平台X就人權問題批評美國表示「遺憾」。該帖文引發外交爭執，導致法國新任駐華盛頓大使Aurelien Lechevallier的任命審批受阻。



法代表團7月發文，批評美國反對聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）連任，稱「美國曾是人權燈塔，如今已成為過去」，更指美國已與朝鮮、尼加拉瓜及俄羅斯等同流合污。

2026年4月22日，聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）在墨西哥城舉行新聞發布會。（Reuters）

這一言論激怒了美方，在紐約聯合國安理會7月27日會議上，美國外交官在法國代表發言時集體退席。多名消息人士稱，美方當時考慮阻止法國新駐美大使人選就任。

對此，法代表團表示：「對2026年7月25日發布在X上的質疑美國人權的貼文剛感到遺憾」，而後又指雙方的分歧「僅涉及一次投票，而非關於捍衛人權本身」。

美國國務院官員回應表示對法方聲明表示歡迎，期待兩國繼續合作，推進共同價值與利益。法國外交部拒絕就次作進一步評論。