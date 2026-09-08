法國雷諾阿博物館4幅名畫被盜　價值8200萬港元　警方已尋回2幅

英媒9月8日（周二）報道，兩名小偷闖入法國南部一座專門展示法國印象派大師雷諾阿（Pierre-Auguste Renoir）作品的博物館，盜走四幅畫作，價值約900萬歐元（約8200萬港元），但疑犯懷疑在倉皇逃跑時遺下了兩幅。



據《衛報》報道，卡涅（Cagnes-sur-Mer）市長馬松（Bryan Masson）表示：「今天（8日）早上，兩名疑犯闖入雷諾阿博物館，盜走四幅畫作。」

馬松指：「多虧了該市的監控閉路電視，兩名疑犯被發現後逃跑，逃跑時遺下了一幅被盜的畫作。」

隨後發表的一份書面聲明稱，在博物館花園中發現的畫作數量增加到兩幅，據推測，這些畫作是在警方到達時被丟棄的。

報道指，該博物館1960年在畫家雷諾阿1919年去世前的最後一處住所內開放。館藏包括雷諾瓦的物品和家具，包括他的畫架和輪椅，以及藝術家創作的肖像畫、風景畫和裸體畫。

被竊的兩幅畫作分別是《科隆納·羅馬諾夫人》（Madame Colonna Romano）和《井邊的年輕女子》（Young Woman ‌at the Well）。這兩幅畫作均屬於巴黎奧賽博物館，當時是外借展出的。在花園裏找到的畫作是《皮尚夫人的肖像》（Portrait of Madame Stephen Pichon）和《閱讀的Coco》（Coco Lisant），後者是雷諾阿的兒子克勞德（Claude Renoir）閱讀時的肖像畫。

市長表示，當地政府僅花了五分鐘就做出了反應：「博物館的警報在早上5時48分響起。僅僅五分鐘後，也就是5點53分，我們的市政警察就趕到現場。」

法國媒體報道稱，疑犯可能是透過砸碎窗戶進入博物館的。警方有組織犯罪調查組正在處理此案。

在這宗盜竊案發生不到一年前，當時巴黎羅浮宮在光天化日之下遭遇盜竊，價值約8,800萬歐元的八件藝術品被盜。四名羅浮宮劫匪雖已被捕，但儘管法國調查人員在巴黎地區進行大規模搜查，被盜的藝術品仍未尋回。

2026年9月8日，法國蔚藍海岸（French Riviera）的濱海卡涅（Cagnes-sur-Mer），雷諾阿博物館（Renoir Museum）發生竊盜案，四幅名畫被盜，其中兩幅在附近被尋回。圖為博物館入口處的告示牌。（Reuters）

歐洲刑警8月曾表示，歐洲藝術品盜竊案的情況正在惡化，過往較常出現的專業犯罪集團已被透過社交平台招募的臨時機會主義者所取代。