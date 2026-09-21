IMF總裁促各國努力縮小預算赤字　控制歷史性全球債務

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）說，各國政府必須採取更多措施來縮小預算赤字，並控制處於歷史高位的全球債務。



綜合彭博社和新華社報道，格奧爾基耶娃星期天（9月20日）在紐約舉行的卡塔爾經濟論壇特別版對話活動中說：「我們一直在警告必須進行財政整頓，雖然各方對此已有相當程度的理解，但實際行動仍遠遠不足。」

IMF預測，主要受美國和中國債務激增推動，全球公共債務預計將在2029年前升至國內生產總值（GDP）的100%以上，這比此前的預測提前了兩年。

格奧爾基耶娃說：「我們一直呼籲美國關注財政狀況，在與（美國財長）貝森特（Scott Bessent）的交流中，雙方的共識是，目前的債務狀況不可持續，美國必須逐步降低赤字和債務。」

這位IMF掌門人已多次就債務水準上升的風險發出警告，並敦促成員國採取行動。上個月，她曾說，包括美國在內的大多數發達經濟體的債務走勢都需要引起「政策關注」。

格奧爾基耶娃說，通脹問題依然「頑固」，全球央行「可能有必要」效仿美國聯邦儲備局和歐洲央行加息。她指出，借貸成本上升將使償債變得更加困難。

她說，能源和交通運輸的中斷正對卡塔爾、科威特、伊拉克等大宗商品生產國造成衝擊，這些國家的經濟很可能出現「急劇收縮」。

IMF預測主要受美國和中國債務激增推動，全球公共債務預計將在2029年前升至國內生產總值（GDP）的100%以上。（X@SpokespersonCHN）

儘管如此，她指卡塔爾此前建立的緩衝機制「正在保護當下的經濟」。在美以伊戰爭爆發前，卡塔爾是全球第二大液化天然氣出口國。

另據新華社報道，格奧爾基耶娃提及許多國家和地區的人工智慧（AI）投資存在潛在風險。AI投資中有大量杠杆和迴圈融資，一旦市場預期落空、人們對AI的發展感到失望，可能帶來系統性衝擊。

她認為，當前AI融資方面的風險主要集中在美國，但很多國家也處於AI產業鏈中，同樣面臨風險。

格奧爾基耶娃說：「風險處於高位，不確定性是新的常態。」

她說，IMF定於10月發佈的最新世界經濟展望報告將反映風險依然處於高位的事實。面臨多重風險，世界經濟增速維持在3%左右「將是一個巨大成就」。

由彭博社提供支持的卡塔爾經濟論壇，9月20日在紐約舉辦聯合國大會特別版活動。卡塔爾經濟論壇官方已宣佈，下一屆完整的論壇盛定於2027年4月27日至29日重返卡塔爾首都多哈舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

