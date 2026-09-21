印度狗咬人｜夫婦睇樓慘遭比特犬撕咬浴血　數人持木棍制止｜有片

印度旁遮普（Punjab）東南部城市伯蒂亞拉（Patiala）近期發生恐怖狗咬人事件。當地一對夫婦在睇樓期間，突遭一隻美國比特犬（Pit Bull）撲咬浴血受傷。相關監控影片曝光後，引發當地社會對於大型格鬥犬飼養規範與公共安全的熱議。



印媒報道，事發於8月11日，當地一對夫婦在古曼納加爾（Ghuman Nagar）睇樓期間，遭一隻比特犬襲擊並多處受傷，事件在社交媒體上廣泛流傳，引起社會熱議。

從網上流傳的監控影片顯示，涉事夫婦跟隨地產經紀前往睇樓，期間在大閘開啟的瞬間，一隻比特犬突然衝出並對夫婦發動襲擊。其中，太太被狗隻突如其來的襲擊被當場嚇倒，期間遭到劇烈撕咬、情況危急，丈夫見狀欲救，他嘗試擋住攻擊，不幸卻成為攻擊對象，太太此時趁機站起，避免進一步遭襲，惟丈夫的腿部與背部不斷遭大力啃咬，不斷露出痛苦表情。

及後，一名女子手持木棍打狗嘗試阻止進一步襲擊，但狗隻依然死死咬住該名男子，不久再有多名男子加入，他們利用掃把、木掍不停拍打狗隻，經多番嘗試後狗隻才放開男子，終被驅趕離開。此時畫面才看到女子右臂流了不少血。

報道指，女子在這次襲擊中受重傷，後續必須接受手術治療。受害夫婦其後表示，當地警方已掌握案情，並已要求追究涉嫌任由狗隻四處遊蕩的狗主責任。

隨着相關片段在網上瘋傳，不少印度網民紛紛表示事件「太可怕」，並呼籲強化狗隻飼養相關管理制度，避免同類狗隻傷人事件再發生。

帕蒂亞拉市長Kundan Gogia表示，鑑於該市頻頻發生狗隻傷人事件，此事再次引發了人們對居民安全的擔憂，他已明言考慮將禁止當地飼養具有攻擊性的犬種。上月9日，一名女孩在途經 Guru Nanak Nagar 地區時，亦報稱遭到流浪狗襲擊。