數據看狗咬人命案　大部份非死於直接咬傷　世衛列6點受傷後須知

犬隻既是不少人眼中的朋友，甚至是不可或缺的家庭成員，但香港接連發生的數宗狗隻噬咬事件引起社會廣泛關注，遭狗咬傷可帶來怎樣的醫療或致命風險，也是一個不容忽視、且備受國際衛生組織關注的議題。有研究網站綜合數據後估計，全球2023年約4萬人死於由狗造成的事件，但大多數非死於直接咬傷，而是狂犬病（又稱瘋狗症）。

世衛指出，中低收入國家的狗咬傷死亡率高於高收入國家，原因是這些國家存在由狗攜帶的狂犬病病毒感染問題，且傷者被咬後往往得不到及時處理或醫療救治。世衛並列出6點受傷後主要處理原則，包括用肥皂和自來水沖洗和清潔傷口15分鐘、針對高風險傷口預防式使用抗生素等。



英國組織Global Change Data Lab旗下項目、數據統計網站Our World in Data綜合多個第三方組織與研究數據估計，2023年對人類最為致命的「頭號殺手」動物是蚊子，估計造成76萬個致命個案。之後在人類本身（造成60萬宗致命個案）以外，蛇是第二致命動物（10萬宗），犬隻則排第三（4萬宗）。

該組織同時指出，大多數人類遭狗咬傷後死亡個案，並非遭犬隻直接咬傷致死，而是由病犬所攜帶的狂犬病毒所致。人類感染狂犬病毒後，一旦發病，致死率接近100%，若在暴露後及時接種疫苗，則可有效預防發病。

因狗咬傷可帶來一年數萬宗致命個案，故此各地衛生組織也對此看重，如規定狗主安排狗隻注射預防狂犬病疫苗，又有多地推出法例禁養部份危險犬隻品種，例如是比特犬。

根據香港現行法例，格鬥狗隻一律不得被輸入香港，這些狗隻包括比特鬥牛㹴、阿根庭杜告狗、日本土佐犬、巴西非拉狗及該四個品種的混種狗隻。法例也禁止繁育格鬥狗隻。

2023年7月，泰國犬隻展覽上一隻戴上面罩的比特犬（Pit Bull）（Getty）

世衛網站便指出，低收入和中等收入國家的狗咬傷死亡率高於高收入國家，因為這些國家存在由狗攜帶的狂犬病病毒感染問題，而且受害者被咬後往往得不到及時處理或醫療救治。較高風險者為兒童，而在一些國家，男性被狗咬傷的頻率高於女性。誘發式咬傷通常是因人試圖餵養或處理動物所致，而無誘因咬傷通常與狂犬病感染期有關。

網站稱，可以接種疫苗預防狂犬病，並且可在遭咬傷暴露後立即採取暴露後預防措施以挽救生命，一旦出現狂犬病病徵，即已無法治療，患者最終會死亡。

世衛列6點傷後處理原則

治療取決於咬傷部位、被咬者的整體健康狀況以及咬人的狗是否接種過狂犬病疫苗。世衛列出6點主要處理原則：

· 及早醫療救治（early medical management）

· 用肥皂和自來水沖洗和清潔傷口15 分鐘

· 如果傷口發生感染的風險較低，應進行一期閉合（意指立即或短時間內將傷口進行縫合）

· 針對高風險傷口或有免疫缺陷者預防式使用抗生素

· 根據該狗疫苗接種情況進行狂犬病暴露後處置

· 如果被咬者此前沒有適當接種破傷風疫苗，應為其接種破傷風疫苗

2025年5月30日，台北士林夜市，圖為一隻秋田犬被主人牽著來到夜市觀光。（官祿倡攝）

香港衞生防護中心也指出，被動物咬傷或抓傷後建議採取暴露後預防措施，包括：

（1）盡快用梘液和清水徹底清洗傷口；

（2）通過肌肉或皮內注射及時接種有效的狂犬病疫苗；

（3）按需要使用狂犬病免疫球蛋白於傷口及其周圍。市民被動物咬傷或抓傷後，應前往附近的急症室接受治療。如有需要，醫生會為傷者提供傷後疫苗注射。