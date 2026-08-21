美國狗咬人｜女子好心收養流浪狗卻遭襲　手臂動脈撕裂險截肢

美國亞利桑那州（Arizona）一名女子近日遭寄養在她家中的一隻收容所狗隻攻擊，險些喪命。目前，她已完成手術，但後續還需長期康復治療。8月19日，她接受美媒CBS附屬電視台KTVK訪問時表示：「我差點失去我的左臂，我因為動脈撕裂失血3個單位（醫學上約等於流失 750 至 1,500 毫升（mL）的血量，相當於，這相當於一個健康成年人全身大約 15% 到 30% 的總血量）。之後撥打911也很困難，因為我的血流不止，導致通話中斷。」



美媒報道，事件發生在7月8日， 事主Liz Shidler家中養着涉嫌咬人的狗Benny 和另外三隻狗狗。當日Benny 突然無故攻擊同伴，Liz Shidler立刻將其拖進臥室制止，不料事態徹底失控，Benny 死死咬住她的手臂長達數小時，造成動脈撕裂、大量失血，處境十分危險。

Liz表示，自己有5年養狗經驗，過去從未遭遇意外，事發時她已收養Benny 一個月。事後，她緊急接受手術、住院四天，時隔一個多月，她依舊無法活動雙臂，穿衣、梳頭、煮飯等基礎日常都需要朋友照料。

目前，她處於失業狀態且救濟申請遭拒，長達一年以上的康復費用也使她壓力巨大，網友已為她發起籌款。

報道指，Benny 原為流浪狗，更曾被列入安樂死名單，後來被救助機構收留，官方記錄其此前無任何行為問題。

Liz坦言，分享自身經歷並非勸阻愛心寄養，而是提醒愛心人士，溫順的狗狗也可能突發失控，需時刻警惕未知風險。