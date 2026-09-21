Tesla機械人團隊據報已向多個中國供應商下單　近期走訪工廠審查

內地傳媒澎湃新聞21日引述消息報道，Tesla團隊早前已向拓普集團、三花智控和均勝電子等機械人零部件供應商下單，近日走訪寧波、杭州、上海等長三角城市審查工廠，有關評估通過後將很快投入生產。



據報道，拓普集團、三花智控、均勝電子主要供給關節模組、執行器、精密結構件等核心機電部件，基本都是Tesla汽車產品的合作供應商。

知情人士透露，Tesla團隊此次走訪將對相關產線質量、合規等方面開展評估，通過後將很快開始生產。上述企業在此次審查前已經獲得訂單，Tesla將在評估後確定採購量。

特斯拉Tesla Optimus人形機械人（Tesla影片截圖）

早前有報道指，Tesla計劃在今年生產數千台第三代人形機械人，為該公司首款進入量產的機型。相比前代，重點升級手部靈巧機構、關節執行器，優先承擔工廠內物料搬運、簡單流水線輔助等工業任務。單機長期目標成本為2萬-3萬美元。

此次走訪供應鏈工廠，意味着特斯拉人形機械人量產工作更進一步。