馬斯克為自建半導體工廠解話：台灣未來或因「某種原因」斷供晶片

全球首富、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）近日透過線上會議，出席All-In峰會時表示，選擇在美國國內打造Terafab半導體工廠，因為「我們有點擔心，或許在某個時候，由於某種未知的原因，台灣晶片將無法供應。」



馬斯克解釋為何在美國建造Terafab半導體工廠：

峰會的主持人問馬斯克為何會選擇自行建造Terafab半導體工廠，是什麼需求讓馬斯克覺得，他必須做這件事，他必須建立這個平台。

馬斯克指：「我們有點擔心，或許在某個時候，來自台灣的晶片會因為某些未知的原因而無法供應。」

主持人回應表示：「原因可能有很多。」

馬斯克接着解釋：「由於某些原因，晶片可能會在某時候無法從台灣運來，如果我們沒有晶片，情況會變得非常棘手。所以，這是建造Terafab的一個重要原因。」

馬斯克認為：「從長遠來看，還有一個擴張業務（scaling）方面的挑戰。如果你想真正拓闊AI的應用範圍，無論是在伺服器中心、邊緣運算，或是人形機器人及汽車領域，現有晶圓廠的產能都會捉襟見肘。」

特斯拉早前發布Terafab工廠的示意畫面：

馬斯克坦承：「目前，所有晶圓廠都已滿載運轉，因此即使地緣政治局勢變得充滿挑戰，也必須確保未來晶片的供應。」

馬斯克又指：「而即使沒有地緣政治的挑戰，增加晶片的產能也相當困難。你需要邏輯電路、記憶體、封裝等所有元件才能繼續擴充生產。所以，要不就自己建造Terafab工廠，要不就無法擴充業務。 」

Terafab是由SpaceX和特斯拉主導的半導體項目，計劃在美國德州格萊姆斯縣（Grimes County）建造的大型垂直整合半導體生產基地，旨在每年在一個地點生產超過1太瓦的AI算力。Terafab的第一期工程計劃現時預計在2028年底完工。