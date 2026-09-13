Tesla第二代Roadster10月亮相　或加裝SpaceX火箭推進器玩起飛？

電動車龍頭特斯拉（Tesla）預告將於10月1日舉辦盛大活動，市場預期亮相重點為延宕多年的第二代Roadster純電跑車。該車款最早由執行長馬斯克（Elon Musk）於2017年11月首次曝光，儘管多次延期且最新財報顯示仍處於「設計開發階段」，馬斯克仍於今年第一季財報會議中自信宣稱：「這可能是有史以來最壯觀的展示之一。」



聯名SpaceX元素 引發企業合併猜測

這場備受矚目的秋季活動，活動主題包含「發射許可」（Launch Permit）等字眼，不僅暗指SpaceX火箭發射，也再度引發外界對特斯拉與SpaceX是否可能合併的猜測。

2018年2月，馬斯克將櫻桃紅第一代Roadster送上太空。（YouTube@SpaceX）

馬斯克長期跨界連動兩家公司，最經典的範例莫過於2018年2月，將個人專屬的櫻桃紅第一代Roadster作為SpaceX獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）的試飛載荷升空，當時在全球數百萬人的直播見證下，伴隨音樂邁向太空。

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火箭推進器套件 打造會飛的超級跑車

馬斯克更曾於2018年透露，新款Roadster將提供SpaceX專屬選配套件，於車身無縫配置約10個小型火箭推進器，極致提升加速、極速、煞車與過彎性能，甚至不排除能讓車身短暫「飛行」。

2017年11月16日，特斯拉新款Roadster跑車在美國加州霍桑市的一場發表會上亮相。（Reuters）

市值龍頭陣容精簡 聚焦自動駕駛與次世代產品

目前總部位於德州奧斯汀的特斯拉，雖然為全球市值最高的汽車製造商，但量產車款陣容相對精簡，主要包含主力乘用車Model 3、Model Y，特殊車款Cybertruck貨車、Semi純電卡車以及自動駕駛Cybercab。

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