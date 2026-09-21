颱風杜鵑吹襲東京　千葉逾4千戶停電　275航班取消影響約4萬人

颱風杜鵑持續北上逼近日本東京、關東區域，伴隨極端強風與特大降雨風險。綜合外媒報道，日本全日空（ANA）和日本航空（JAL）合計取消275個航班，約有42600人受到影響。千葉縣有數千戶家庭無電可用，在該縣舉行的全球規模最大電玩展之一東京電玩展亦被迫提前關閉。



據日本氣象廳監測，颱風中心氣壓960百帕，最大瞬間風速達每秒55米，預計21日午間至傍晚逼近東京、關東地區。

2026年9月21日，日本氣象廳發布颱風杜鵑的路徑預測圖。（日本氣象廳）

報道指，24小時累計降雨量最高達300毫米，局部單小時降雨量可突破80毫米，日本氣象廳警告，伊豆群島須嚴防強風和巨浪，關東甲信地區則可能出現山泥傾瀉、河水氾濫、低窪積水災害，關東近海海域浪高最高達9米。

全日空宣布21日取消140個國內航班，主要涉及羽田機場的起降航班，約25,400名乘客受到影響。隨後，日航宣布將取消120個國內航班、15個國際航班，累計影響17,150名乘客。其他航空公司亦提醒旅客即時留意航班最新動態，適時調整行程。