日本美女國手征戰亞運　昔為登雜誌封面考槍枝執照　目標奪2獎牌

名古屋亞運於9月19日揭開序幕。26歲日本飛靶射擊國手鈴木未來乃也因亮眼外型及優異實力受到日媒關注。她學生時期曾從事模特兒等演藝工作，某次因工作接觸模型槍雜誌，為了爭取登上雜誌封面的機會取得槍枝執照，沒想到就此與射擊結緣，如今也成為本屆亞運備受矚目的選手之一。



鈴木未來乃有着亮眼外型，學生時期便從事演藝活動，活躍於模特兒等工作，也曾登上雜誌及電視節目。而她與射擊結緣的契機，是某次接下模型槍雜誌的工作。她透露，當時出版社告訴她，如果取得真槍執照，就讓她登上封面。於是她抱著「這是工作機會」的想法，取得槍枝執照。

日本射擊國手鈴木未來乃曾擔任雜誌模特兒。（Instagram@honjo_mirano）

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鈴木未來乃大學畢業投入競技射擊

沒想到，這個契機後來改變她的命運。大學畢業後，鈴木停止演藝活動，開始專心投入競技射擊。憑藉不服輸的個性及堅毅的態度，她的實力逐漸提升，並在2024年入選日本國家代表隊。2025年，她在長野縣射擊協會相關人士的邀請下，成為代表長野縣出賽的選手。

鈴木9月才在青森舉行的國民體育大會中於團體賽獲得第7名。她表示「我覺得自己現在的狀態非常好，所以希望能把這樣的狀態一路維持到亞運」。本屆亞運她預計參加飛靶射擊「定向飛靶（Skeet）」個人賽及團體賽，並喊出奪牌目標「希望能帶兩面獎牌回來」。

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