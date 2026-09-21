高市早苗訪美行程因颱風杜鵑受阻　會晤特朗普將強調日本投資貢獻

日本首相高市早苗9月21日啟程前往美國，預計周二會見美國總統特朗普（Donald Trump）；此行另一重要行程是前往紐約出席聯合國大會，並發表演說。據日本經濟新聞報道，高市將強調日方巨額投資對美國的經濟貢獻，以及強化防衛能力的方針，以防華府在中期選舉之前提出更多要求。



報道指，高市早苗這次會見特朗普，預計將強調日本計劃投資美國5500億美元（約4.31萬億港元），這是兩國去年在協商關稅時日方所承諾的。高市這次急於會晤特朗普，是因為美中領導人即將會晤，兩國如果推動AI的國際規範與稀土出口管制等事宜，可能會影響日本產業與安全保障。高市欲借此機會一邊試探美方口風和意圖，一邊事先向美方傳達日方立場。

高市政府已決定與日企共同推動石油相關基礎設施，以及AI人工智能產業所需的發電設施等建設，並將強調這些投資創造美國國內就業的效益。此外，當局計劃在半導體等17個戰略領域，透過官方與民間的合作投入超過370萬億日圓（約18.48萬億港元），並將其宣傳為帶動美國創造新事業的重點政策。

白宮發佈多張特朗普在白宮以國宴款待高市早苗的畫面（取自白宮官網）。

不過，華府仍可能會在二人會晤時突然提出嚴苛的要求。有報道指，美國要求盟友將國防支出提高至國內生產總值（GDP）的3.5%，因此日方增加防衛費及分擔駐日美軍基地經費，可能成為會談議題之一。

這將是日本首相3月訪問華盛頓以來，日美兩國領導人的首次會晤。他們在6月的G7峰會上僅進行了5分鐘的簡短交流。

受颱風「杜鵑」逼近日本影響，包含東京在內的關東地區將出現強風豪雨。高市早苗原定周一晚上從東京飛往美國，因應颱風影響，其出發時間將延遲4小時。