伊朗總統佩澤希齊揚將於22日赴紐約出席聯大　代表團被禁當地購物

路透社報道，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）將於周二（22日）飛往紐約出席聯合國大會。美國總統特朗普（Donald Trump）周日（20日）表示，不排除在聯大期間與佩澤希齊揚會面。



特朗普在20日接受霍士新聞（Fox News）電話採訪時稱， 正在對伊朗問題進行決策，而且「非常重大的事情」即將發生，又指「可能願意」在聯大期間與伊朗總統佩澤希齊揚會面。

佩澤希齊揚預計將於周三（23日）在大會發表演講。

2026年8月8日，伊朗總統佩澤希齊揚在伊朗德黑蘭出席記者會。（Reuters）

美國國務院上週宣布批准伊朗代表團的簽證，但據伊朗官媒21日報道，佩澤希齊揚的傳訊團隊遭拒簽。美國國務院早前表示，代表團今次規模將較小，並被限制在當地購買奢侈品或其他商品。國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在社交平台X上表示：「當普通伊朗人忍受着殘酷的鎮壓、水電短缺和通貨膨脹飆升時，該政權的官員卻想在紐約繼續瘋狂購物。我們不會允許這種事情發生。」

根據1947年聯合國總部協定，美國原則上不得阻礙各國代表進出聯合國總部區，且須盡快、免費簽發相關簽證。但美國去年就拒發或撤銷部分巴勒斯坦代表簽證，今年亦稱會再次禁止其入境。