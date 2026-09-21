美軍誤炸伊朗小學逾150死　美媒：過度依賴AI為主因之一

美軍2月空襲伊朗南部米納布（Minab）女子小學造成超過150人死亡，據彭博社9月19日援引官員消息報道，初步調查顯示，軍隊在命令緊迫下過度依賴Palantir公司開發的人工智能工具為造成事件的主因之一。



參與該襲擊調查的官員透露，特朗普政府下令24小時內打擊逾千個伊朗目標，軍令緊迫壓縮了核實時間，再加上平民保護人員大幅削減、目標地點資訊缺失以及對AI的過度依賴，最終釀出這場慘禍。

美國防部過去一年將Palantir的Maven AI系統納入作戰體系，而該系統將2017年已以圍牆與軍營分隔的米納布小學標為革命衛隊設施，令其成為美軍對伊朗首輪打擊目標之一。

伊朗媒體邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）2026年3月8日上傳位於伊朗南部米納布市（Minab）小學遇襲相關的圖像（MEHR NEWS/Handout via REUTERS）

報道指，一些中央司令部人員在沒有明確依據的情況下，期望Maven AI系統能夠識別出情報過時或資訊不一致的情況。

Palantir的一位發言人表示，該公司「不負責基礎資訊，也不負責識別情報缺陷」，並且沒有證據表明其系統在米納布學校襲擊事件中存在過錯。但知情人士表示，此次襲擊後，Palantir在系統中增加了一些功能，「重新審查基礎情報以確定導致目標失效的因素，並標記人類審查可能漏掉的不一致和不準確之處」。

美國國防部早在3月啟動相關調查但至今未對外公布，有官員指出五角大樓人員當時在數小時內便知美方襲擊了學校，而且調查實際上幾個月前就基本完成。聯合國調查人員上周四（17日）表示，有合理理由認定美國2月對伊朗兩次空襲犯下戰爭罪行。

國防部回應彭博社稱，事件仍在調查中，拒絕評論。