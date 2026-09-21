特朗普稱正就伊朗問題作重大決策　可能願與伊朗總統會面

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月20日表示，正就是否對伊朗發動災難性軍事打擊作出決策，揚言：「我的問題是，我何時及是否要將整個國家夷為平地？他們最好安分守己。」但他表示，對於本周將在紐約出席聯合國大會的伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian），他不排除與對方會面。



2026年9月11日，美軍航母「華盛頓號」（USS George Washington）正在阿拉伯海執行任務，除對伊朗實施海上封鎖，也為途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的商船提供掩護。（Reuters）

選項包括徹底消滅伊朗

特朗普接受霍士新聞（Fox News）電話採訪時稱， 正在對伊朗問題進行決策，而且「非常重大的事情」即將發生。據記者轉述，特朗普當時表示，擺在伊朗面前的選項包括徹底消滅、任其經濟衰敗，或達成協議。他揚言，可以將伊朗夷為平地，促對方安分守己。

另據霍士新聞報道，特朗普在採訪中表示，在本周的聯合國大會期間與，他「可能願意」與伊朗總統佩澤希齊揚會面。先前有報道稱，預計在聯合國大會期間，特朗普將會見6名海灣國家領導人。

2026年8月8日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian ）在首都德黑蘭出席記者會。（Reuters）

伊朗軍方稱獲得情報 美國將重啟空襲

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）發布伊朗武裝部隊聲明稱，軍方已獲取情報，美國在部份地區國家默許之下，於歐洲某國家行聯合會議後決定，再次對伊朗重啟軍事行動。武裝部隊警告，如果地區國家配合美國的侵略行為，將被視為「同謀」。

法新社報道，伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）同日表示，德黑蘭已透過斡旋方向華府傳達訊息，重申開放霍爾木茲海峽的條件。