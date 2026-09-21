斯里蘭卡火葬場挖出572具骸骨含嬰童　疑涉內戰期間法外處決埋葬

斯里蘭卡北部的賈夫納（Jaffna）市郊切曼尼（Chemmani）地區一處火葬場於去年2月施工期間，意外發掘出一處大型亂葬崗。據英國廣播公司（BBC）20日報道，考古團隊截至目前已發現多達572具骸骨，包含孩童與嬰兒，還出土手鐲、書包、奶瓶等遺物，據信為該國迄今發現的最大亂葬崗。當地人權團體懷疑，亂葬崗或是該國內戰期間法外處決及非法埋葬所致。



據報道，亂葬崗位於內戰期間被視為高度戒備區的切曼尼公墓附近。斯里蘭卡人權委員會稱，墓穴深度僅約1至2米，遺骸大部分呈赤裸狀態，排列緊密並層層堆疊在一起。委員會指出：「這不是一個正常的墓地，也不符合普通的印度教葬禮習俗」，「有理由相信這些埋葬是非法的，屬於法外處決。」

儘管亂葬崗的發現令人痛心，但眾多內戰失蹤者家屬寄望借遺骸鑑定，尋獲內戰期間失蹤的親人下落，呼籲徹查真相、追究責任，並發起抗議。1983至2009年間，該國陷入斯里蘭卡軍隊與泰米爾之虎解放組織（LTTE）之間的戰爭，政府軍被指對泰米爾平民進行屠殺，有士兵曾透露有數百平民被非法埋葬，但多年以來未有證據。

由於過往多處亂葬崗被發掘後調查進展遲緩，幾乎沒有相關起訴，泰米爾社群對本次調查信心不足，同時，人權組織指「受害者家屬和人權捍衛者面臨威脅和恐嚇」。報道指，聯合國建議斯里蘭卡引入國際團體協助鑑定。

斯里蘭卡司法部長Harshana Nanayakkara表示稱將推進骸骨檢驗、DNA 比對。考古團隊計畫9月底向法院提交中期報告，部分樣本將送往海外檢測，厘清遺骸年代與死因。

斯里蘭卡總統迪薩納亞克（Anura Kumara Dissanayake）2024年上台後，曾承諾促進民族和解，但其政府仍強烈反對國際機構介入針對內戰期間涉嫌戰爭罪的調查。