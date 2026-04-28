斯里蘭卡22名僧侶涉走私110公斤大麻被捕　總值高達2664萬｜有片

4月25日（上周六），22名佛教僧侶在斯里蘭卡國際機場被捕，他們涉嫌走私約110公斤大麻，數量創下歷史新高，估計價值340萬美元（約2664萬港元）。這些大麻被藏在行李中。據斯里蘭卡海關發言人稱，這些被告主要由正在修行的僧侶組成，他們涉嫌將每人「五公斤」毒品藏在行李箱的「暗格」裏面。



據《紐約郵報》報道，斯里蘭卡警方總共查獲重達110公斤的庫什（kush）毒品，這是一種效力極強的毒品。據BBC報道，他們行李箱的剩餘空間裝滿了學習用品和糖果。

媒體就斯里蘭卡僧侶涉嫌走私大麻被捕的報道：

據報道，這些虔誠的學生結束了為期四天的泰國之旅，正返回斯里蘭卡。調查人員稱，一位不願透露姓名的贊助人支付了全部旅行費用。

據BBC報道，一名據信組織了這次行程的第23名僧侶其後在斯里蘭卡被捕。警方稱，該男子向學生們訛稱，這些裝滿毒品的包裹都是「捐贈物品」，他們會在返回斯里蘭卡後將物品交出去。

海關官員表示，這次查獲的毒品是該機場史上單次查獲的最大宗庫什毒品。

警方估計，這批毒品如果走私到街頭，可以賣到約340萬美元（約2664萬港元）。

據當地媒體報道，佛教高級僧侶發表聯合聲明，稱這些被告是「冒牌僧侶」，他們利用僧侶的身份掩蓋犯罪活動。

警方表示，許多涉嫌走私者來自斯里蘭卡各地的佛教寺廟和教育機構。

這22名僧侶在26日（周日）首次出庭後，被還押候審7天，以作進一步偵訊。