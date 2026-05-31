斯里蘭卡7旬僧侶涉在聖地性侵11歲女童　受害者母被指共犯被捕

斯里蘭卡佛教界5月30日將一名涉性侵案的71歲高級僧侶Pallegama Hemarathana停職，後者被指在著名佛教聖地「斯里蘭卡聖菩提樹」（Jaya Sri Maha Bodhi ，又名斯里摩訶菩提樹）寺廟性侵一名11歲女童。女童的母親被指是共犯而被捕。



半島電視台（Al Jazeera）30日報道，當地警方9日逮捕了涉事的僧侶，指控他2022年在位於Anurādhapura地區的「斯里蘭卡聖菩提樹」寺廟性侵該11歲女童。

他目前已被保釋，但被法院禁止出國。女童的母親也因協助和教唆該僧侶而被捕。

這張攝於2000年1月1日的照片中，可以看見著名佛教聖地「斯里蘭卡聖菩提樹」（Jaya Sri Maha Bodhi ，又名斯里摩訶菩提樹）寺廟的入口。（Getty）

Pallegama Hemarathana本來負責看管備受尊崇的「斯里蘭卡聖菩提樹」，但當地佛教組織已暫停其職務，直到相關法律訴訟結束為止。「斯里蘭卡聖菩提樹」是位於該國的多個佛教聖地之一，每天都有成千上萬的信眾前來朝拜。

報道指，斯里蘭卡雖曾發生過多宗僧侶虐待兒童兒童的案件，但Pallegama Hemarathana是迄今為止被指控犯有此類罪行的最高級別僧侶。

2026年5月30日，斯里蘭卡佛教界將一名涉性侵11歲女童的71歲高級僧侶Pallegama Hemarathana停職。圖為涉事僧侶Pallegama Hemarathana。（FB@DGI Sri Lanka）

除了性侵案外，斯里蘭卡4月曾有22名佛教僧侶涉走私約110公斤大麻而被捕，被繳獲的大麻數量甚至創下歷史新高，估計價值340萬美元（約2664萬港元）。