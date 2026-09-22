美媒電視採訪團停擺反制白宮封殺　特朗普講話缺收音變默劇｜有片

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）試圖封殺美媒CNN、MSNOW與POLITICO，阻止其進入白宮後，參與白宮電視聯播採訪機制的五大美媒電視台發聯合聲明聲援同行，並指他們將不會對特朗普9月21日的活動進行電視報道。活動開始後，由於白宮官方直播幾乎沒有收音，因此在近十分鐘的直播中，大部份時間都聽不清特朗普的講話。



美媒《國會山報》（The Hill）及Axios報道，特朗普21日在白宮南草坪出席新直升機停機坪剪綵儀式。從畫面上看，他一度與建築工人等站在他附近的人士交談，但白宮的現場直播卻收錄不到他大部份的講話，只餘下空洞的雜音。

報道指，這是美媒白宮電視採訪團停擺後的直接後果。美媒C-SPAN稱，由於它們依賴電視採訪團提供的畫面訊號，因此它們無法對活動進行畫面直播；其他在現場的媒體也表示，白宮電視採訪團停擺後，單憑其麥克風也未能清晰地錄製到現場聲音。

CNN是參與白宮電視聯播採訪機制的五大新電視台之一，其他4家分別是美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、霍士新聞（Fox News）和全國廣播公司（NBC）。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2026年9月21日在白宮南草坪出席新直升機停機坪剪綵儀式。然而，白宮的現場直播卻收錄不到他大部份的講話，只餘下空洞的雜音。（YouTube@The White House）

據報道，這五大電視台共同承擔對總統或白宮報道的成本費用，輪流派員報道並將視訊素材分享給全國各地的媒體。因此，它們停擺的決定，實際上切斷了外界獲取白宮活動影片素材的最廣泛來源。

它們在聲援遭封殺美媒的聲明中表示，公眾非常希望獲得有關政府的準確及獨立的訊息，任何政府都不應該因為反對新聞報道而對新聞機構作出限制。