特朗普支持率創新低又逢施政受挫　封殺3大媒體出氣恐違憲吃官司

近日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令禁止CNN、Politico與MS Now三家媒體記者進入白宮，該禁令遭白宮記者協會嚴厲譴責。外界分析，特朗普正遭遇政治逆風，過去一週在多項議題上接連碰壁，如今將矛頭指向媒體，把媒體作為出氣包「發洩怒火」。



支持率創新低又逢施政受挫 特朗普怒槓媒體

特朗普於社群平台真實社群Truth Social上發文表示，封殺3家媒體的理由是因為它們不斷報道「假新聞」，19日CNN、MS Now與Politico記者前往白宮進行採訪時，甚至有部分記者的通行證當場被沒收。

2026年9月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席在德州舉辦的中期選舉大會。（Reuters）

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據英國廣播公司（BBC）分析，特朗普在宣布這項禁令之前，經歷了挫敗感強烈的一週。首先，美國最高法院擋下特朗普在期中選舉前限制郵寄選票的計畫，接著，聯儲局一致宣布調高利率，無視特朗普數月以來降息的要求。

民調指出，特朗普正面臨政治逆風，還深陷伊朗戰事所導致之能源及民生物價飆升問題之中，支持率跌至歷史新低。

特朗普對媒體的攻擊，卻延伸出法律問題。

美國憲法第一修正案禁止國會剝奪新聞自由，所以目前三家遭針對的新聞機構都已承諾將提起訴訟。

特朗普在Truth Social稱：「我自豪地宣布，即時生效，我禁止假新聞CNN、MSNOW（最近因收視率和可信度不足而從MSNBC改名！）以及Politico進入白宮」。（網頁截圖）

特朗普政府並非首次試圖限制或拒絕媒體成員進入白宮。早在他的第一任期內，行政部門曾撤銷一名CNN記者的記者證，引發了一場最終以該記者勝訴告終的法律戰。然而，這次的禁令升級成針對整個新聞機構在白宮園區的通行權。

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