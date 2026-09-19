特朗普下禁令後　CNN與MSNOW記者無法進入白宮　記者證也遭沒收

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月18日稱即時起禁止美媒CNN、MSNOW與POLITICO代表進入白宮，批評它們是「假新聞」後，CNN與MSNOW於19日表示，旗下記者已無法進入白宮區域，記者證也遭沒收。這兩家美媒機構均指有意採取法律行動。



圖為CNN在白宮的工作間，攝於2026年9月18日（Reuters）

CNN指，旗下記者Betsy Klein遭拒絕進入白宮，其記者證也被沒收。一名特勤局人員向她稱，她的記者證已被停用，她要求對方解釋，對方僅叫她去聯絡白宮新聞辦公室。

MS NOW記者Akayla Gardner也有類似經歷，指「一名職員要求我交出證件，並告訴我證件已失效」。

美媒擬採取法律行動

CNN與MSNOW均指有意採取法律行動，以捍衛其記者權利。

特朗普18日在Truth Social發文稱，「我自豪地宣布，即時生效，我禁止假新聞CNN、MSNOW（最近因收視率和可信度不足而從MSNBC改名！）以及Politico進入白宮」。

特朗普在Truth Social稱：「我自豪地宣布，即時生效，我禁止假新聞CNN、MSNOW（最近因收視率和可信度不足而從MSNBC改名！）以及Politico進入白宮」。（網頁截圖）

特朗普說，Politico「在狡詐的拜登（Joe Biden）領導下，直接從美國政府獲得一筆非法且荒謬的800萬美元訂閱費，創歷史紀錄，好讓它們『活下去』。在我看來這像是腐敗！」

他解釋，自己這樣做的原因是「他們不斷報道『假新聞』！媒體機構在報道美國總統、特朗普政府或美國時，不應能夠不斷撰寫或報道虛構內容和謊言。其他假新聞媒體機構將陸續有來。」